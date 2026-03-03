BBB 26: Babu faz música para provocar Ana Paula e troca gentilezas com Cowboy: "Meu ovo"
O ator deixou claro que não vai dar sossego à jornalista a partir de agora
A troca de farpas entre Babu Santana e Ana Paula Renault segue a todo vapor no BBB 26.
Depois de protagonizarem um novo barraco na tarde desta terça-feira (3), o ator aproveitou que a jornalista estava cumprindo o Castigo do Monstro para provocá-la.
Como parte de sua estratégia de irritar a mais nova rival, o veterano chegou a improvisar uma música.
“Sentimento surreal, é a rainha da beleza e o caos.
Ana Paula é a rainha desse povo…
Ana Paula, por favor…
Ana Paula, eu digo de novo: o segredo do segredo é o meu ovo”, disparou, enquanto a loira permaneceu em silêncio.