O ator deixou claro que não vai dar sossego à jornalista a partir de agora

BBB 26: Babu faz música para provocar Ana Paula e troca gentilezas com Cowboy: "Meu ovo"

A troca de farpas entre Babu Santana e Ana Paula Renault segue a todo vapor no BBB 26.

Depois de protagonizarem um novo barraco na tarde desta terça-feira (3), o ator aproveitou que a jornalista estava cumprindo o Castigo do Monstro para provocá-la.

Como parte de sua estratégia de irritar a mais nova rival, o veterano chegou a improvisar uma música.

“Sentimento surreal, é a rainha da beleza e o caos.

Ana Paula é a rainha desse povo…

Ana Paula, por favor…

Ana Paula, eu digo de novo: o segredo do segredo é o meu ovo”, disparou, enquanto a loira permaneceu em silêncio.

