BBB 26: Breno derrota Jordana e Alberto Cowboy no Paredão Falso e vai ao Quarto Secreto

Participante assume posto após votação e terá acesso a conversas reservadas

Na Telinha -
BBB 26: Breno derrota Jordana e Alberto Cowboy no Paredão Falso e vai ao Quarto Secreto

O público definiu nesta terça-feira (3) que Breno ficará no Quarto Secreto do BBB 26 após vencer o Paredão falso.

O biólogo disputou a permanência contra Jordana e Alberto Cowboy e permanecerá alguns dias fora do confinamento principal, com acesso a conversas por meio de cards disponibilizados no espaço.

Além de acompanhar diálogos, Breno teve permissão para convidar um participante para entrar no quarto e conversar sobre estratégias de jogo.

Leia também

Ele escolheu Juliano Floss.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.