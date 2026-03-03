BBB 26: Breno derrota Jordana e Alberto Cowboy no Paredão Falso e vai ao Quarto Secreto
Participante assume posto após votação e terá acesso a conversas reservadas
O público definiu nesta terça-feira (3) que Breno ficará no Quarto Secreto do BBB 26 após vencer o Paredão falso.
O biólogo disputou a permanência contra Jordana e Alberto Cowboy e permanecerá alguns dias fora do confinamento principal, com acesso a conversas por meio de cards disponibilizados no espaço.
Além de acompanhar diálogos, Breno teve permissão para convidar um participante para entrar no quarto e conversar sobre estratégias de jogo.
Ele escolheu Juliano Floss.