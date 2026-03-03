BBB 26: Breno e Marciele discutem e se acusam de traição: "Dei uma rasteira"

O biólogo e a cunhã tiveram uma discussão tensa logo após o Sincerão

Na Telinha - 03 de março de 2026

Breno e Marciele discutiram logo após o Sincerão do BBB 26.

Na dinâmica, os ex-aliados trocaram acusações de traição e deixaram claro que o rompimento é definitivo.

Para o brother, o fato da sister e de Maxiane privilegiarem Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy na Prova do Líder foi algo determinante.

“O que tu quer que eu fale para você?

Que eu te dei uma rasteira?

Breno, eu te dei uma rasteira”, disparou a dançarina.

“Não sou salvador e vítima da casa inteira.

Eu fui vítima de vocês”, confrontou o biólogo.

“Eu deveria ter gritado para a casa toda que você e o Marcelo ficavam levando informação e trazendo”, citou a paraense.

