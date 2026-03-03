BBB 26: Juliano desmente Babu e expõe que o ator falava mal de Ana Paula há muito tempo

O dançarino abriu o jogo e contou a situação em conversa com Breno e Samira no Quarto do Líder



Após a troca de farpas e alfinetadas entre Babu Santana e Ana Paula Renault dominar a casa do BBB 26 na tarde desta terça-feira (3), Juliano Floss trocou uma ideia com Breno e Samira no Quarto do Líder e deu a sua opinião sobre essa nova rivalidade.

Na conversa, o dançarino contou aos aliados que a implicância do ator com a jornalista e com Milena vem de muito antes, diferente do que o veterano alega, quando eles ainda eram um grupo e o artista falava mal da dupla pelas costas.

