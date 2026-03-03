Canal do Benja adquire direitos de transmissão da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série C

O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (3) na sede da CBF

Canal do Benja adquire direitos de transmissão da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série C

Pouco mais de um ano depois de iniciar a transmissão de partidas de futebol, o Canal do Benja acaba de expandir o seu portfólio.

A plataforma liderada por Benjamin Back adquiriu os direitos de transmissão de três novos campeonatos.

A partir de 2026, a Copa do Nordeste, popularmente chamada de Lampions League; a Copa Verde, que reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, além de clubes do Espírito Santo; e o Campeonato Brasileiro Série C estarão na grade do Canal do Benja.

