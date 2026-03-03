Com 15 km², cidade eleita pela Forbes como a melhor do Brasil para se aposentar tem 8 parques e 100% de esgoto tratado

A apenas 12 quilômetros da capital paulista, São Caetano do Sul consolidou-se como um dos municípios mais bem avaliados do país em qualidade de vida.

Com pouco mais de 15 km² de extensão territorial, a cidade lidera o ranking nacional de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O desempenho chamou a atenção da Revista Forbes, que classificou o município como o melhor do Brasil para se aposentar, considerando indicadores de saúde, renda e infraestrutura.

Os números ajudam a explicar o destaque. A expectativa de vida gira em torno de 78 anos, acima da média nacional, e o investimento anual por aluno na rede municipal ultrapassa R$ 29 mil, segundo dados divulgados pela prefeitura.

Outro diferencial é o saneamento: 100% dos domicílios contam com coleta e tratamento de esgoto, índice raro entre cidades brasileiras e frequentemente citado em levantamentos do setor como referência nacional.

Em um país onde o acesso pleno ao saneamento ainda é desafio estrutural, o resultado posiciona o município entre os mais bem avaliados do Brasil.

A estrutura urbana compacta facilita a mobilidade e o acesso a serviços. Os 15 bairros são integralmente urbanizados e contam com comércio, unidades de saúde e escolas próximas às áreas residenciais.

A cidade é atendida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, por meio da Linha 10-Turquesa, que conecta moradores à capital em poucos minutos.

A malha cicloviária e os oito parques distribuídos pelo território reforçam o perfil voltado ao bem-estar. Entre eles, o Espaço Verde Chico Mendes se destaca como o maior, com ampla área verde e equipamentos esportivos.

A trajetória histórica também contribui para o desenvolvimento local. A cidade tem origens no período colonial, foi impulsionada pela imigração italiana no século XIX e consolidou seu parque industrial com a instalação da General Motors na década de 1930.

Ao longo das décadas, diversificou sua economia e investiu fortemente em políticas públicas urbanas.

Hoje, ao combinar alta renda per capita, infraestrutura completa e serviços públicos estruturados, São Caetano do Sul transforma seu território reduzido em vantagem estratégica, um modelo que atrai aposentados em busca de segurança, mobilidade e qualidade de vida.

