Coração Acelerado: João Raul desmascara farsa, ignora Diana inventada e arrasa plano

Cantor rejeita versão apresentada e pede tempo após revelação inesperada

Na Telinha - 03 de março de 2026

A tentativa de Naiane (Isabelle Drummond) de assumir a identidade de Diana é frustrada por João Raul (Filipe Bragança) em Coração Acelerado.

A influenciadora pressiona a prima, Agrado (Isadora Cruz), após descobrir por meio de uma discussão com Eduarda (Gabz) que ela seria a menina do passado do cantor.

A informação é compartilhada com Zilá (Leandra Leal), Ronei (Thomás Aquino) e Walmir (Antonio Calloni).

Ao mencionar que Diana entregou a João Raul uma medalha de Santa Cecília, Walmir leva Naiane a concluir que Agrado é a garota citada.

