Coração Acelerado: João Raul toma decisão sobre Diana: "Não é possível"
Mozão deixa claro que segredo não muda nada na sua relação com Naiane
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) tenta convencer João Raul (Filipe Bragança) de que ela é a garota por quem ele se apaixonou quando criança.
Atordoado, o cantor diz que isso não significa que eles vão ficar juntos.
Eduarda (Gabz) deixa escapar o segredo de Agrado (Isadora Cruz) justamente para a falsiane.
Com a ajuda de Zilá (Leandra Leal), a princesinha do country chantageia a prima e assume a identidade de Diana.