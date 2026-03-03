Eliana apresenta novo programa na Globo e avisa: "É um programa livre"

Com estreia marcada para 15 de março, atração terá auditório, competição musical e direção de Geninho Simonetti

Na Telinha -
A apresentadora Eliana apresentou para a imprensa e influenciadores, em cenário ainda em obras, o seu novo programa na Globo, intitulado Em Família.

A estreia do dominical está agendada para o dia 15 de março, às 14h30, com aproximadamente uma hora de duração.

Gravada em São Paulo, a atração marca o retorno da apresentadora a um programa próprio na emissora, após ter passado pelo The Masked Singer, pelo Saia Justa no GNT e pelo especial de vendas Vem Que Tem.

