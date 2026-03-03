Êta Mundo Melhor: Ernesto entra em desespero após alerta de Olga e arma plano secreto

Vilão age para resguardar menor e rompe com aliada antes da prisão

Na Telinha - 03 de março de 2026

O alerta feito por Olga (Maria Carol Rebello) desencadeia uma reação imediata em Ernesto (Eriberto Leão) na fase final de Êta Mundo Melhor.

A suspeita de que possa ser vítima de um atentado parte da desconfiança em relação a Sandra (Flávia Alessandra) e se intensifica após a cigana Carmem (Cristiane Amorim) afirmar que ele teria pouco tempo de vida.

Diante da previsão, Ernesto decide entregar um envelope a Simbá (Arthur Yera).

Ao menino, informa que acredita que a parceira pretende matá-lo para assumir sua fortuna.

O garoto vive na Casa dos Anjos, foi apadrinhado por ele e já manifestou o desejo de ser adotado.

