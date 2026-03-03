Executiva da Gazeta estuda ampliar programação e fim da igreja na grade

Juliana Algañaraz se diz engessada por contrato com IURD

No NaTelinha Talk desta terça-feira (3), Juliana Algañaraz, Superintendente Geral da TV Gazeta, afirmou que, embora esteja fazendo um movimento estratégico para levar a emissora para uma nova fase, ainda se sente um pouco engessada pelo contrato que o canal tem com a Igreja Universal do Reino de Deus.

Atualmente, a instituição de Edir Macedo compra cerca de 11 horas de programação por dia na empresa da Fundação Cásper Líbero: “Dentro da nossa estratégia, a gente quer criar uma faixa de programação brasileira.

Neste momento, estou um pouco engessada porque tenho a igreja, herdei uma igreja”.

