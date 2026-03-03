Final de Êta Mundo Melhor: Ernesto prepara surpresa para Sandra

Vilão entrega envelope a Simbá antes de ir pra cadeia e pede segredo ao menino

Na Telinha - 03 de março de 2026

Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Ernesto (Eriberto Leão) confia um segredo a Simbá (Arthur Yera).

Antes de ir preso, o vilão entrega um envelope ao menino e, ao que tudo indica, dentro está o seu testamento favorecendo o órfão e a filha legítima do crápula, Anabela (Isabelly Carvalho).

O marido de Sandra (Flávia Alessandra) está tentando mudando de postura desde que a cigana Carmem (Cristiane Amorim) previu a sua morte.

Principalmente, com relação à irmã de Celso (Rainer Cadete).

