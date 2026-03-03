Final de Êta Mundo Melhor: Zulma é desmascarada, foge com Samir e sofre acidente

Celso confessa a verdade sobre o menino e salva Candinho de se casar com vilã

Nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor, Zulma (Heloísa Périssé) é desmascarada no altar, foge levando Samir (Davi Malizia) e sofre um acidente, ficando em estado grave no hospital.

Obrigado a se casar com a diretora do orfanato, Candinho (Sergio Guizé) estará prestes a cumprir a promessa que fez em troca da liberdade de Dita (Jeniffer Nascimento) quando um milagre acontece.

