Giuliana encontra o filho dado como morto no final de Terra Nostra; veja a cena
Juanito está vivo e reaparece no último capítulo da novela
No final de Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) reencontra Juanito, o filho dela com Matteo (Thiago Lacerda) que foi dado como morto.
A cena vai ao ar no último capítulo da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Giuliana vai a um orfanato visitar Francesquinho, o menino que criou por um tempo achando ser seu filho perdido.
Ela encontra Mariana (Tânia Bondezan) tomando conta do garoto depois de abandonar o emprego de governanta.