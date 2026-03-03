Giuliana encontra o filho no final de Terra Nostra; veja a cena

Dado como morto, Juanito está vivo e reaparece no último capítulo da novela

Na Telinha -
Giuliana encontra o filho no final de Terra Nostra; veja a cena

No final de Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) reencontra Juanito, o filho dela com Matteo (Thiago Lacerda) que foi dado como morto.

A cena vai ao ar no último capítulo da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Giuliana vai a um orfanato visitar Francesquinho, o menino que criou por um tempo achando ser seu filho perdido.

Leia também

Ela encontra Mariana (Tânia Bondezan) tomando conta do garoto depois de abandonar o emprego de governanta.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.