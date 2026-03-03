GNT anuncia Gil do Vigor e Rafael Zulu como novos integrantes do Papo de Segunda
Programa tem novo quarteto
Gil do Vigor e Rafael Zulu são os novos integrantes do Papo de Segunda.
O GNT anunciou nesta terça-feira (3) que eles se juntam à dupla João Vicente e Francisco Bosco para compor o novo quarteto.
“Eu acompanho o Papo há anos, então estar aqui é a realização de um sonho antigo e também um passo muito importante para a minha carreira.
Sempre enxerguei o programa como um espaço necessário de debate e reflexão, e integrar esse elenco hoje é motivo de honra e gratidão” comemorou Gil do Vigor.