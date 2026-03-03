Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a fazer novela na Globo

Cantor terá participação especial na reta final de Êta Mundo Melhor

Jeniffer Nascimento revelou, no Mais Você desta terça-feira (3), como convencer Djavan a fazer uma participação na novela Êta Mundo Melhor.

Na trama, em que a atriz interpreta Dita, o famoso artista aparece nos últimos capítulos para fazer um dueto com a cantora da ficção.

No papo com Ana Maria Braga, Jeniffer Nascimento contou que Djavan não aparecia em novelas há 52 anos.

No início da carreira, ele teve uma breve participação em Corrida do Ouro (1974), interpretando ele mesmo.

