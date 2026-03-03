NaTelinha Talk: Juliana Algañaraz, da TV Gazeta, é a entrevistada desta terça-feira; assista

A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube

Na Telinha -
NaTelinha Talk: Juliana Algañaraz, da TV Gazeta, é a entrevistada desta terça-feira; assista

Nesta terça-feira (03), o NaTelinha Talk Podcast recebe a superintendente geral da TV Gazeta, Juliana Algañaraz.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.

Com mais de 20 anos de experiência, Juliana Algañaraz tem passagens por grandes produtoras e canais, como Discovery Channel, Animal Planet, Fox Channel, Porta dos Fundos e Endemol Shine Brasil.

Leia também

Na Endemol, onde atuou como CEO, Algañaraz teve o desafio de reposicionar a produtora no Brasil.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.