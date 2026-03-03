NaTelinha Talk: Juliana Algañaraz, da TV Gazeta, é a entrevistada desta terça-feira; assista
A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta terça-feira (03), o NaTelinha Talk Podcast recebe a superintendente geral da TV Gazeta, Juliana Algañaraz.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.
Com mais de 20 anos de experiência, Juliana Algañaraz tem passagens por grandes produtoras e canais, como Discovery Channel, Animal Planet, Fox Channel, Porta dos Fundos e Endemol Shine Brasil.
Na Endemol, onde atuou como CEO, Algañaraz teve o desafio de reposicionar a produtora no Brasil.