Nova chefona da Gazeta aposta em diversidade: "Todas as apresentadoras se pareciam"

Juliana Algañaraz coordena atual fase da emissora

Na Telinha - 03 de março de 2026

Juliana Algañaraz, Superintendente Geral da TV Gazeta, participou do NaTelinha Talk desta terça-feira (3) e falou sobre o movimento estratégico que marca a nova fase da emissora.

Um dos primeiros pontos que a executiva percebeu ao fazer uma análise do canal foi que faltava diversidade.

“Uma coisa que identificamos em uma das primeiras análises que fizemos foi que todas as apresentadoras se pareciam.

Todas se portavam de um mesmo modelo.

Hoje, se você olha, a Fernanda tem uma identidade, a Joana Treptow tem uma identidade, a Glorinha tem uma identidade…”, elencou.

