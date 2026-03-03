Nova chefona da Gazeta aposta em diversidade: "Todas as apresentadoras se pareciam"

Juliana Algañaraz coordena atual fase da emissora

Na Telinha -
Nova chefona da Gazeta aposta em diversidade: "Todas as apresentadoras se pareciam"

Juliana Algañaraz, Superintendente Geral da TV Gazeta, participou do NaTelinha Talk desta terça-feira (3) e falou sobre o movimento estratégico que marca a nova fase da emissora.

Um dos primeiros pontos que a executiva percebeu ao fazer uma análise do canal foi que faltava diversidade.

“Uma coisa que identificamos em uma das primeiras análises que fizemos foi que todas as apresentadoras se pareciam.

Leia também

Todas se portavam de um mesmo modelo.

Hoje, se você olha, a Fernanda tem uma identidade, a Joana Treptow tem uma identidade, a Glorinha tem uma identidade…”, elencou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.