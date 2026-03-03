Pedro Novaes revela como é a relação com Gabriela Loran nos bastidores de Três Graças

Intérpretes do casal Leonardo e Viviane trocaram declarações no Encontro desta terça-feira (3)

Pedro Novaes revelou, no Encontro desta terça-feira (3), como é a relação com Gabriela Loran nos bastidores de Três Graças.

Na trama que vai ao ar às 21h na Globo, eles vivem, respectivamente, o casal Leonardo e Viviane.

No matutino, o ator recebeu uma mensagem carinhosa da colega de cena.

Gabriela Loran disse, em vídeo: “Quando falam o nome Pedro Novaes, a primeira coisa que as pessoas associam é a beleza porque o cara é um galã mesmo, é bonito, gente, eu vejo de perto, é bonito mesmo.

Só que Pedro não é só isso, é muito além disso”.

