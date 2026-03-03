Pet Shop Boys no Brasil: Relembre e ouça músicas da dupla que foram temas de novelas

West End Girls, Domino Dancing e mais: ícones do synth-pop fazem show em São Paulo nesta terça-feira (3)

Na Telinha -
Pet Shop Boys no Brasil: Relembre e ouça músicas da dupla que foram temas de novelas

Os Pet Shop Boys fazem show no Brasil nesta terça-feira (3).

Ícone do estilo synth-pop, a dupla britânica se apresenta em São Paulo (SP).

Na TV, eles já emplacaram cinco músicas como temas de novela desde os anos 1980, e o NaTelinha relembra cada um desses hits.

Leia também

+ Mamonas Assassinas: O que diz a ex-repórter da Globo que esteve no local da tragédia

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.