Pet Shop Boys no Brasil: Relembre e ouça músicas da dupla que foram temas de novelas

West End Girls, Domino Dancing e mais: ícones do synth-pop fazem show em São Paulo nesta terça-feira (3)

Na Telinha - 03 de março de 2026

Os Pet Shop Boys fazem show no Brasil nesta terça-feira (3).

Ícone do estilo synth-pop, a dupla britânica se apresenta em São Paulo (SP).

Na TV, eles já emplacaram cinco músicas como temas de novela desde os anos 1980, e o NaTelinha relembra cada um desses hits.

