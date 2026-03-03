Polícia Civil mira quadrilha criminosa em Aparecida de Goiânia que enviava motos roubadas para a Bahia

Grupo também realizava a adulteração dos sinais identificadores, como chassis e placas, para dificultar o rastreio policial

Polícia Civil segue atuando nas investigações contra grupo especializado no furto de motos. (Foto: Divulgação)
Uma organização criminosa especializada em crimes patrimoniais de motos e lavagem de dinheiro foi o alvo principal da Operação Via Fracta, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás em Aparecida de Goiânia na manhã desta terça-feira (3).

A ofensiva busca desmantelar um esquema interestadual onde motocicletas furtadas e roubadas em território goiano eram adulteradas e enviadas para comercialização no interior da Bahia.

Ao todo, os agentes executaram quatro mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão contra integrantes do grupo.

Esquema interestadual e logística criminosa

As investigações apontam após a subtração das motos, o grupo realizava a adulteração dos sinais identificadores, como chassis e placas, para dificultar o rastreio policial durante o transporte até o estado baiano.

Além do roubo e furto, a Polícia Civil apura o crime de lavagem de capitais, utilizado pelos suspeitos para ocultar o lucro obtido com a venda dos veículos clonados.

O balanço final das apreensões e prisões será divulgado pelas autoridades após o encerramento das diligências em campo.

 

 

