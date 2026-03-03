Qual o segredo de Renato em Rainha da Sucata? Vilão tem passado trágico

Mãe do bandido entra em cena para desvendar mistério sobre ele

Na Telinha -
Qual o segredo de Renato em Rainha da Sucata? Vilão tem passado trágico

Renato (Daniel Filho) esconde um grande segredo em Rainha da Sucata.

O passado trágico do vilão é revelado nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Tudo acontece depois que Mariana (Renata Sorrah) e Ângela (Aldine Müller) vão atrás de Iolanda (Laura Cardoso), a mãe de Renato.

Leia também

Ela trabalha em um ferro-velho no Rio de Janeiro.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.