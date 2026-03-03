Qual o segredo de Renato em Rainha da Sucata? Vilão tem passado trágico

Mãe do bandido entra em cena para desvendar mistério sobre ele

Na Telinha - 03 de março de 2026

Renato (Daniel Filho) esconde um grande segredo em Rainha da Sucata.

O passado trágico do vilão é revelado nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Tudo acontece depois que Mariana (Renata Sorrah) e Ângela (Aldine Müller) vão atrás de Iolanda (Laura Cardoso), a mãe de Renato.

Ela trabalha em um ferro-velho no Rio de Janeiro.

