Qual o segredo de Renato em Rainha da Sucata? Vilão tem passado trágico
Mãe do bandido entra em cena para desvendar mistério sobre ele
Renato (Daniel Filho) esconde um grande segredo em Rainha da Sucata.
O passado trágico do vilão é revelado nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Tudo acontece depois que Mariana (Renata Sorrah) e Ângela (Aldine Müller) vão atrás de Iolanda (Laura Cardoso), a mãe de Renato.
Ela trabalha em um ferro-velho no Rio de Janeiro.