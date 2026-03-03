SBT renova contrato com Danilo Gentili por mais dois anos

Apresentador completa 12 anos à frente do The Noite na próxima semana; vínculo foi estendido nesta segunda-feira (03)

Na Telinha -
O SBT e o apresentador Danilo Gentili oficializaram, na noite desta segunda-feira (03), a renovação de contrato por pelo menos mais dois anos.

O anúncio ocorre em um momento simbólico para a atração, já que o comunicador completará 12 anos no comando do programa The Noite na próxima semana.

Em nota oficial distribuída pela emissora, o apresentador celebrou a permanência no canal.

“Estou muito feliz por permanecer no SBT, minha casa há mais de uma década”, afirmou Gentili.

