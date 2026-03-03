Sonia Abrão se revolta após Babu gritar com Ana Paula: "Isso é muita covardia"

Apresentadora comentou os últimos acontecimentos do BBB 26

Na Telinha - 03 de março de 2026

No A Tarde é Sua desta terça-feira (3), Sonia Abrão se mostrou indignada pelo fato de Babu Santana ter gritado com Ana Paula Renault no BBB 26.

A apresentadora afirmou que o ator foi covarde e apostou que o público vai eliminá-lo do reality show da Globo assim que tiver uma oportunidade.

“Essa empostação do corpo pra cima dela, esse tom de voz de homem, essa voz poderosa que ele tem pra encobrir o grito feminino, isso é muita covardia.

Ele quer fazer com que a imagem da Ana Paula seja afetada e ainda manda a menina pra ‘pqp'”, descreveu ela.

