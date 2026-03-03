Três Graças: Confissão muda destino de Gerluce e vira alvo da polícia
Declaração de Joaquim altera investigação sobre desaparecimento de imagem
Gerluce (Sophie Charlotte) deixa a condição de principal suspeita no caso do desaparecimento da estátua em Três Graças após o depoimento de Joaquim (Marcos Palmeira).
Pressionado por Paulinho (Romulo Estrela), o dono do ferro-velho admite envolvimento na retirada da peça e afirma que executou a ação sob orientação de Arminda (Grazi Massafera).
A declaração ocorre na delegacia, diante de Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e do delegado Jairo (André Mattos).
No relato, Joaquim afirma que roubou a estátua, mas que não agiu por iniciativa própria.
Segundo ele, a empresária determinou a realização do ato.
A versão apresentada muda o foco da apuração e retira Gerluce do centro das suspeitas.