Três Graças: Confissão muda destino de Gerluce e vira alvo da polícia

Declaração de Joaquim altera investigação sobre desaparecimento de imagem

Na Telinha - 03 de março de 2026

Gerluce (Sophie Charlotte) deixa a condição de principal suspeita no caso do desaparecimento da estátua em Três Graças após o depoimento de Joaquim (Marcos Palmeira).

Pressionado por Paulinho (Romulo Estrela), o dono do ferro-velho admite envolvimento na retirada da peça e afirma que executou a ação sob orientação de Arminda (Grazi Massafera).

A declaração ocorre na delegacia, diante de Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e do delegado Jairo (André Mattos).

No relato, Joaquim afirma que roubou a estátua, mas que não agiu por iniciativa própria.

Segundo ele, a empresária determinou a realização do ato.

A versão apresentada muda o foco da apuração e retira Gerluce do centro das suspeitas.

