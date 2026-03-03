Três Graças: Ferette detona Arminda e a reduz a amante

Empresário rejeita proposta de reconstrução e ouve aviso sobre futuro solitário

Na Telinha -
Três Graças: Ferette detona Arminda e a reduz a amante

Arminda (Grazi Massafera) é confrontada por Ferette (Murilo Benício) após uma tentativa de reaproximação no próximo capítulo de Três Graças.

A iniciativa parte dela, que busca retomar o relacionamento e propõe a formação de uma família.

A sequência ocorre depois de uma investida frustrada.

Leia também

Arminda se veste de odalisca com o objetivo de atrair o empresário.

Diante da reação contida dele, ela sugere que os dois recomecem a relação e construam uma família.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.