Três Graças: Ferette detona Arminda e a reduz a amante
Empresário rejeita proposta de reconstrução e ouve aviso sobre futuro solitário
Arminda (Grazi Massafera) é confrontada por Ferette (Murilo Benício) após uma tentativa de reaproximação no próximo capítulo de Três Graças.
A iniciativa parte dela, que busca retomar o relacionamento e propõe a formação de uma família.
A sequência ocorre depois de uma investida frustrada.
Arminda se veste de odalisca com o objetivo de atrair o empresário.
Diante da reação contida dele, ela sugere que os dois recomecem a relação e construam uma família.