Três Graças: Ferette detona Arminda e a reduz a amante

Empresário rejeita proposta de reconstrução e ouve aviso sobre futuro solitário

Na Telinha - 03 de março de 2026

Arminda (Grazi Massafera) é confrontada por Ferette (Murilo Benício) após uma tentativa de reaproximação no próximo capítulo de Três Graças.

A iniciativa parte dela, que busca retomar o relacionamento e propõe a formação de uma família.

A sequência ocorre depois de uma investida frustrada.

Arminda se veste de odalisca com o objetivo de atrair o empresário.

Diante da reação contida dele, ela sugere que os dois recomecem a relação e construam uma família.

