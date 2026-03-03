Três Graças: Ferette faz proposta oculta e destrói namoro de Juquinha e Lorena
Viagem internacional vira ponto de ruptura após articulação envolvendo empresário
Uma proposta articulada por Ferette (Murilo Benício) altera o rumo do relacionamento entre Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen) em Três Graças.
A iniciativa parte de uma sugestão feita por Lucélia (Daphne Bozaski), que procura o empresário com a promessa de apresentar uma forma de separar o casal em troca de pagamento.