Três Graças: Ferette faz proposta oculta e destrói namoro de Juquinha e Lorena

Viagem internacional vira ponto de ruptura após articulação envolvendo empresário

Na Telinha - 03 de março de 2026

Uma proposta articulada por Ferette (Murilo Benício) altera o rumo do relacionamento entre Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen) em Três Graças.

A iniciativa parte de uma sugestão feita por Lucélia (Daphne Bozaski), que procura o empresário com a promessa de apresentar uma forma de separar o casal em troca de pagamento.

