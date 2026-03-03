Três Graças: Lorena é abandonada por Juquinha no aeroporto

Ferette manda a filha estudar em Londres e policial não aparece na despedida

Nos próximos capítulos de Três Graças, o plano de Lucélia (Daphne Bozaski) para separar Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) dá certo.

A ativista vai estudar em Londres e a policial nem aparece no aeroporto para se despedir.

Ambiciosa, a prima de Maggye (Mell Muzillo) descobre que a filha de Ferette (Murilo Benício) está interessada em um curso fora do país e convence o empresário a custear os estudos da filha.

