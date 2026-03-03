Três Graças: Paulinho sofre atentado após ameaça de Ferette
Gerluce é pedida em casamento na mesma noite em que casal é alvejado por tiros
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) dá ordens a Vicente (Marcello Escorel) que mate Paulinho (Romulo Estrela).
O policial será alvejado durante um jantar romântico com Gerluce (Sophie Charlotte), mas por sorte ninguém fica ferido.
Viviane (Gabriela Loran) denuncia a Casa de Farinha e o delegado Jairo (André Mattos) assume a investigação.
Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e o parceiro vão à Fundação falar com o empresário.
O amante de Arminda (Grazi Massafera) faz insinuações sobre o pai do bonitão, supostamente assassinado enquanto investigava as mesmas denúncias no passado.