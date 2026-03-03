Três Graças: Tiros frustram pedido, plano falha e Ferette vira alvo de Paulinho

Ataque em restaurante ocorre após confronto ligado a investigação policial

Uma tentativa de homicídio interrompe o pedido de casamento de Paulinho (Romulo Estrela) a Gerluce (Sophie Charlotte) em Três Graças.

O atentado é atribuído a Ferette (Murilo Benício), apontado como mandante da ação.

O conflito entre o policial e o empresário se intensifica quando Paulinho vai à Fundação Ferette em busca de Samira (Fernanda Vasconcellos), no âmbito da apuração sobre o desaparecimento do bebê de Joélly (Alana Cabral).

Sem localizar a cozinheira, os agentes interrogam o responsável pela instituição.

