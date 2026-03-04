8 nomes do SBT que fizeram história na Globo

SBT buscou oportunidades de mercado

Na Telinha -
8 nomes do SBT que fizeram história na Globo

O SBT começou 2026 com a contratação de Galvão Bueno.

Ele será o principal nome da emissora na próxima Copa do Mundo, que ocorre entre junho e julho no México, Estado Unidos e Canadá.

Depois de ser o locutor número um da Globo por décadas, ele já dá expediente na emissora criada por Silvio Santos (1930-2024).

Leia também

Mas não é só Galvão Bueno que fez história na líder de audiência e integra o casting do SBT.

Há quem tenha contrato por “obra”, mas também quem chega para comandar programas por temporada.

E até repórter que chegou junto com o apresentador do Galvão FC.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.