8 nomes do SBT que fizeram história na Globo
SBT buscou oportunidades de mercado
O SBT começou 2026 com a contratação de Galvão Bueno.
Ele será o principal nome da emissora na próxima Copa do Mundo, que ocorre entre junho e julho no México, Estado Unidos e Canadá.
Depois de ser o locutor número um da Globo por décadas, ele já dá expediente na emissora criada por Silvio Santos (1930-2024).
Mas não é só Galvão Bueno que fez história na líder de audiência e integra o casting do SBT.
Há quem tenha contrato por “obra”, mas também quem chega para comandar programas por temporada.
E até repórter que chegou junto com o apresentador do Galvão FC.