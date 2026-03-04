Ana Maria Braga chora com briga no BBB 26 e defende Ana Paula: "Fico martirizada"
Apresentadora tomou as dores da sister após discussão com Alberto Cowboy
Ana Maria Braga chorou, no Mais Você desta quarta-feira (4), ao comentar uma briga que rolou recentemente no BBB 26.
A apresentadora se comoveu ao mostrar que Alberto Cowboy voltou a mencionar o pai de Ana Paula Renault durante uma discussão com a rival no reality show da Globo.
“Eu fico martirizada com isso.
É de verdade.
O sentimento dela ali é uma coisa que… Não se mexe com isso.
Ninguém sabe a relação que tem um pai com uma filha, não é?
O que ela passou, a história dela… Cada um tem uma história”, disse Ana Maria Braga, emocionada.