Apostadores de Goiás tiram a sorte grande e levam bolada em Mega-Sena avaliada em R$ 160 milhões

Além disso, houve apostas no Distrito Federal que também foram premiadas no concurso de número 2979

Augusto Araújo - 04 de março de 2026

Veja os números da Mega Sena de hoje.

No último sorteio da Mega-Sena, seis apostas registradas em Goiás tiveram uma sorte grande e levaram para casa uma premiação para casa, após acertarem cinco das seis dezenas sorteadas na noite desta terça-feira (03).

As bolinhas selecionadas no concurso de número 2979 foram: 18 – 27 – 37 – 43 – 47 – 53.

Das cartelas ganhadoras da “quina” na Mega-Sena, duas foram registradas em Goiânia. Uma delas foi feita na modalidade bolão, com oito cotas, e registrada na Lotérica Chave do Tesouro, localizada no Setor Central.

Já o outro apostador escolheu a Lotérica Trevo Azul, também no Centro de Goiânia, para fazer sua aposta. Contudo, esta é da modalidade simples.

Além dela, outras quatro apostas distribuídas pelo estado também acertaram a mesma quantidade de dezenas.

Elas são de Nerópolis, Orizona, São Miguel do Araguaia e Terezópolis de Goiás. Porém, todas foram feitas por meio dos canais digitais da Caixa.

Dessa forma, todas as seis apostas receberam prêmios de R$ 38.728,95. Somadas, as quantias totalizam um montante de R$ 232.373,70.

Outros sortudos

Além das apostas goianas, no Distrito Federal também tivemos dois apostadores que acertaram a quina da Mega-Sena, levando o prêmio de R$ 38,728,95.

Uma foi registrada na Casa Lotérica Olímpica, na cidade-satélite de Ceilândia, enquanto a outra foi feita online.

Porém, embora estas oito apostas tenham recebido boas quantias, houve uma grande ganhadora que levou o prêmio máximo da Mega-Sena de número 2979.

A cartela sortuda é da cidade de Eusébio, no Ceará, e acertou as seis dezenas, recebendo a quantia de R$ 158 milhões.

Feita na modalidade bolão, ela foi dividida em cinco cotas, o que dá um valor aproximado de R$ 31,6 milhões para cada integrante.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2978, será realizado nesta quinta-feira (05), a partir das 21h.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

