BBB 26: Apelidada de Dona Injúria, Solange Couto vê rejeição disparar após ataques a Ana Paula Renault, aponta Termômetro NT

Enquete do NaTelinha mede o favoritismo dos participantes no reality da Globo

Na Telinha - 04 de março de 2026

O BBB 26 segue em ritmo frenético.

Com um elenco dividido entre pipocas, veteranos e camarotes, a vigésima sexta edição do reality apresentado por Tadeu Schmidt se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, diante da velocidade que as coisas acontecem na casa mais vigiada do Brasil.

A desclassificação de Henri Castelli, que chegou a ter duas convulsões no confinamento; o ambiente cruel do Quarto Branco, alvo de muitas críticas; a desistência de Pedro, participante controverso que cometeu assédio contra Jordana na despensa; as expulsões de Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson Capetinha; o paredão falso que levou Breno e Juliano Floss ao Quarto Secreto; e a nova rivalidade entre os grupos de Ana Paula Renault e Babu Santana se tornaram os pontos altos desta temporada.

