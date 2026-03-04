BBB 26: Breno e Juliano fecham acordo em volta à casa e bolam plano
O biólogo e o dançarino bateram o martelo sobre como agirão no retorno ao jogo
Atentos aos movimentos dos participantes no BBB 26, Breno e Juliano Floss combinaram uma estratégia no Quarto Secreto.
Os dois brothers decidiram que vão repassar todas as informações para o grupo de Ana Paula Renault e adotar o silêncio com a equipe de Alberto Cowboy.
Para o time de Babu Santana, no entanto, apenas o essencial.
“Acho mais inteligente deixar só no Eternos”, disse o dançarino.
“De qualquer forma, o que a gente falava com Babu já é: não dá pra focar aqui [Eternidade x Amor] e esquecer disso aqui [Voar]”, considerou o biólogo.