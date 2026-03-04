BBB 26: Breno e Juliano prometem dar o troco em Marciele: "Planta carnívora"
O biólogo e o dançarino apontaram falsidade por parte da cunhã
Confinados no Quarto Secreto do BBB 26, Juliano Floss e Breno fizeram críticas a Marciele, Jordana, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy.
Os dois brothers deixaram claro que vão articular de todas as formas possíveis para emparedar os rivais.
“Planta carnívora, Coronel, Quinta Série, Miss Palestrinha Jordan!
Tão fazendo fotossíntese aí?
A outra tá de verde, tá de planta”, disparou o namorado de Marina Sena, citando diretamente a cunhã.
“Vai sair agora, essa [Marciele] vai pro próximo paredão.
Ele [Jonas] também.
E daí os outros vão nesses dois”, comentou o pipoca.