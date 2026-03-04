BBB 26: Breno e Juliano voltam do Quarto Secreto e deixam rivais chocados

Retorno ocorre após permanência no espaço reservado e movimenta alianças

Na Telinha - 04 de março de 2026

Breno voltou do Quarto Secreto na noite desta quarta-feira (4), durante a Festa da Líder Samira, no BBB 26.

O biólogo havia sido escolhido pelo público no Paredão falso, superando Alberto Cowboy e Jordana na votação.

Após a definição do resultado, Tadeu Schmidt informou a Breno que ele poderia chamar mais uma pessoa para permanecer no Quarto Secreto.

O participante decidiu convidar Juliano Floss.

Durante a madrugada, Breno acompanhou os colegas conversando e organizando estratégias para o jogo, enquanto se preparava para o retorno ao confinamento.

