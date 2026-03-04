BBB 26: Confiante após voltar do paredão, Cowboy aposta na queda de Ana Paula

O empresário contou aos aliados que acha que a jornalista vai recalcular a rota

Na Telinha - 04 de março de 2026

A falsa eliminação de Breno se tornou o principal assunto do BBB 26.

Em conversa na cozinha da Xepa, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach analisaram a reação dos demais participantes com a volta do empresário e de Jordana da berlinda.

“Não sei por que o outro lado está preocupado com o Breno ter saído, não jogavam com ele”, comentou o vilão do BBB 7, citando o grupo de Ana Paula Renault.

“Não estou entendendo, também”, concordou o modelo.

