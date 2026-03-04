BBB 26: Juliano critica jogo de Cowboy e pede união entre Breno e Ana Paula
O dançarino e o biólogo voltaram a assistir os participantes direto do Quarto Secreto
Em conversa no Quarto Secreto do BBB 26, Breno e Juliano Floss analisaram o jogo do grupo formado por Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana, Marciele e Gabriela.
Além disso, o tiktoker defendeu uma parceria entre o biólogo e Ana Paula Renault.
“Sabe o que eles têm?
Coesão.
Tudo eles pensam no grupo e é por isso que eles conseguem se safar, conseguem se dar bem.
Porque eles pensam no grupo”, disse o modelo.
“Claro, eles eram 12 pessoas e agora são 5.
Eles tão sobrevivendo.
Quando eram 12, eram eles que botavam o terror em todo mundo e não deixavam ninguém nem pensar.
Eles só tão assim porque as pessoas foram desclassificadas e eliminadas, senão eles não estariam assim, não”, comentou o dançarino.