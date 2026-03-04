BBB 26: Juliano enlouquece ao reencontrar Breno no Quarto Secreto e promete vingança contra grupo de Cowboy
O dançarino foi recepcionado pelo biólogo, que o atualizou dos últimos acontecimentos na casa
A dinâmica do Quarto Secreto teve continuidade na manhã desta quarta-feira (4) no BBB 26.
Juliano Floss foi comunicado pela voz misteriosa que foi escolhido para realizar um desafio que determinaria ou não a sua permanência na casa.
“Atenção, Juliano!
Você foi selecionado para um desafio.
Vá para a despensa, coloque o macacão, os óculos e siga o Dummy.
Seu retorno para casa vai depender do seu desempenho!”, informou o Big Boss, deixando todos apreensivos.