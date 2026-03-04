BBB 26: Juliano se irrita ao ver Babu de conversinha com Jonas e Cowboy: "Acho paia"

O dançarino ainda disse que odeia o jogo do modelo

Juliano Floss demonstrou incômodo com Babu Santana ao flagrar o “paizão” papeando com Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Marciele e Jordana na piscina.

Direto do Quarto Secreto do BBB 26, o dançarino reclamou da postura do ator.

“Por que você tá falando com eles, Babu?

Você odeia a Palestrinha [Jordana], odeia o coronel [Cowboy], odeia a Marciele e odeia o Jonas.

Eu sei o porquê dos quatro ódios dele!

Não faz sentido!

Nossa Breno, sério…

Não tô gostando dessa conversa, não tô achando legal”, se queixou o camarote.

