BBB 26: Juliano se irrita ao ver Babu de conversinha com Jonas e Cowboy: "Acho paia"
O dançarino ainda disse que odeia o jogo do modelo
Juliano Floss demonstrou incômodo com Babu Santana ao flagrar o “paizão” papeando com Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Marciele e Jordana na piscina.
Direto do Quarto Secreto do BBB 26, o dançarino reclamou da postura do ator.
“Por que você tá falando com eles, Babu?
Você odeia a Palestrinha [Jordana], odeia o coronel [Cowboy], odeia a Marciele e odeia o Jonas.
Eu sei o porquê dos quatro ódios dele!
Não faz sentido!
Nossa Breno, sério…
Não tô gostando dessa conversa, não tô achando legal”, se queixou o camarote.