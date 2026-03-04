BBB 26: Milena e Jonas trocam farpas e sister desafia rival: "Estou pedindo"

A babá e o modelo discutiram após a divulgação do Queridômetro desta quarta-feira (4)

Milena e Jonas Sulzbach voltaram a se desentender no BBB 26 na tarde desta quarta-feira (4).

A treta teve início após o Queridômetro ser disponibilizado no telão da sala e Ana Paula Renault se surpreender com o aumento de corações dados ao modelo.

“É a síndrome de quem volta do paredão.

É impressionante a recalculada de rota.

O povo não tem vergonha na cara”, apontou a jornalista sobre os emojis do rival.

“Mas eu nem fui”, respondeu o gaúcho.

“Mas está junto”, lembrou a loira.

“O formigueiro está on”, ironizou o veterano.

