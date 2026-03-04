BBB 26: Sonia Abrão acusa Babu Santana de cometer crime e diz que Globo é conivente
Apresentadora saiu em defesa de Ana Paula Renault
Sonia Abrão voltou a criticar a postura de Babu Santana, que integra o time de veteranos do BBB 26, no A Tarde é Sua desta quarta-feira (4).
A apresentadora usou uma lei de proteção às mulheres para afirmar que o ator cometeu um crime ao coagir Ana Paula Renault e acusou a Globo de compactuar com ele.
“É enquadrado nessa lei, é a lei 13.772.
Presta atenção que vocês vão ver como, em vários tópicos disso aqui, o senhor Babu está inserido.
E, como o reality show está endossando, pode ser inserido também”, introduziu a jornalista.