Carlos Alberto de Nóbrega celebra 90 anos com especial e chora: "Devo tudo ao SBT"

Veterano de A Praça é Nossa chorou nos bastidores ao relembrar o dia que mudou sua vida

Carlos Alberto de Nóbrega celebra seus 90 anos com uma edição especial de A Praça é Nossa, que vai ao ar em breve.

O NaTelinha esteve presente nos bastidores da gravação nesta quarta-feira (4), e o veterano, que faz aniversário na semana que vem, se emocionou ao relembrar o dia que mudou sua vida.

A lembrança é de 8 de abril de 1987, quando aceitou o convite de Silvio Santos (1930-2024) para deixar a Band e levar o formato de seu tradicional programa humorístico para o SBT.

A menção ao fundador da emissora, que morreu há cerca de um ano e meio, fez Carlos Alberto de Nóbrega chorar.

