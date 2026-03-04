Coração Acelerado: Naiane é acusada de plágio e rebate: "Mexeu com a influencer errada"
Eduarda reconhece sua voz na música dublada pela patricinha e faz ameaça
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) grava a música de Agrado/Diana (Isadora Cruz) com a voz de Eduarda (Gabz) e posta na web.
A jovem reconhece a fraude e faz ameaças, mas acaba humilhada pela vilãzinha.
A filha de Zilá (Leandra Leal) rouba o passado da prima com João Raul (Filipe Bragança) na base da chantagem, e faz todos acreditarem que a princesinha do country é a menina predestinada ao Mozão do Brasil.