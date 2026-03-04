Coração Acelerado: Naiane rouba voz, engana João Raul e humilha Eduarda

Vídeo com canção compartilhada nas redes provoca confronto no Grupo Alô

Na Telinha - 04 de março de 2026

A publicação de um vídeo nas redes sociais desencadeia um confronto entre Naiane (Isabelle Drummond) e Eduarda (Gabz) em Coração Acelerado.

A influenciadora assume a identidade de Diana, menina do passado de João Raul (Filipe Bragança), e utiliza recursos de inteligência artificial para divulgar a música Seu Amor É Minha Estrada.

O movimento começa após Eduarda revelar, durante uma discussão, que Agrado (Isadora Cruz) é Diana.

Na sequência, Naiane, com apoio da mãe, pressiona a prima e ameaça divulgar que Janete (Leticia Spiller) matou Jean Carlos (Ricardo Pereira) caso não receba detalhes sobre o dia em que Agrado conheceu João Raul na infância.

