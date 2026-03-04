Êta Mundo Melhor: Zulma sofre grave acidente e fica entre a vida e a morte
Denúncia durante casamento expõe segredo envolvendo Samir e leva vilã ao hospital
A interrupção do casamento de Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé) desencadeia uma sequência de acontecimentos em Êta Mundo Melhor que termina com a noiva hospitalizada em estado crítico.
A revelação é feita por Celso (Rainer Cadete), irmão de Sandra (Flávia Alessandra), durante a cerimônia.
Diante dos convidados, Celso afirma que ele e Zulma sabiam havia anos que Samir (Davi Malizia) era filho de Candinho.
Segundo o relato, o menino foi mantido no orfanato por interesse financeiro.