Denúncia durante casamento expõe segredo envolvendo Samir e leva vilã ao hospital

Êta Mundo Melhor: Zulma sofre grave acidente e fica entre a vida e a morte

A interrupção do casamento de Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé) desencadeia uma sequência de acontecimentos em Êta Mundo Melhor que termina com a noiva hospitalizada em estado crítico.

A revelação é feita por Celso (Rainer Cadete), irmão de Sandra (Flávia Alessandra), durante a cerimônia.

Diante dos convidados, Celso afirma que ele e Zulma sabiam havia anos que Samir (Davi Malizia) era filho de Candinho.

Segundo o relato, o menino foi mantido no orfanato por interesse financeiro.

