Executiva da Gazeta diz ter tido carta branca e revela um dos maiores cânceres da TV
"Não me traga fofocas, porque eu fico irritada", avisou
Juliana Algañaraz teve carta branca da TV Gazeta para reformular a programação e mudar as peças necessárias.
“A frase foi que eles estavam buscando alguém.
Primeiro, que o desafio era fantástico.
Quantas vezes chega na sua mão a possibilidade de virar um canal de televisão aberta no Brasil?”, relembrou ela em entrevista ao NaTelinha Talk na noite dessa terça-feira (3).
Para a nova Superintendente geral do canal, o Brasil é um mercado maravilhoso.
“É um luxo participar dessa seleção, entendeu?
De ser um profissional que está participando dessa possibilidade.
[…] Sou uma pessoa com muita personalidade.
Eu não nego ela.
Então, eu necessito independência.
Eu gosto de entregar resultado”, acrescentou em papo conduzido por Carol Gazal.