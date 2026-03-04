Executiva da Gazeta diz ter tido carta branca e revela um dos maiores cânceres da TV

"Não me traga fofocas, porque eu fico irritada", avisou

Na Telinha -
Juliana Algañaraz teve carta branca da TV Gazeta para reformular a programação e mudar as peças necessárias.

“A frase foi que eles estavam buscando alguém.

Primeiro, que o desafio era fantástico.

Quantas vezes chega na sua mão a possibilidade de virar um canal de televisão aberta no Brasil?”, relembrou ela em entrevista ao NaTelinha Talk na noite dessa terça-feira (3).

Para a nova Superintendente geral do canal, o Brasil é um mercado maravilhoso.

“É um luxo participar dessa seleção, entendeu?

De ser um profissional que está participando dessa possibilidade.

[…] Sou uma pessoa com muita personalidade.

Eu não nego ela.

Então, eu necessito independência.

Eu gosto de entregar resultado”, acrescentou em papo conduzido por Carol Gazal.

