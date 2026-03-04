Final de Êta Mundo Melhor: Sandra degusta morte de Ernesto e pede perdão

Vilão será envenenado pela mulher, mas escapa e revela que a loira está viva

Na Telinha -
Nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) tenta matar Ernesto (Eriberto Leão) envenenado, mas vilão consegue sobreviver e promete a Estela (Larissa Manoela) que irá confessar que a loira está viva, além de relatar os crimes cometidos pelo casal.

Certo de que irá morrer, o primo de Zulma (Heloísa Périssé) já vinha buscando a redenção.

Denunciado pela enfermeira por tentativa de assassinato, o malandro pensou em usar Anabela (Isabelly Carvalho) para convencer a mocinha a retirar a queixa, mas muda de ideia depois de saber que a menina é sua filha.

